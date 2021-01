Denise Fabre mariée : qui est son époux, Francis Vandenhende ?

Speakerine incontournable des années 60, Denise Fabre est mariée depuis 1978 à Francis Vandenhende. Épouse dévouée, elle est allée régulièrement travailler dans les restaurants de son mari, chef cuisinier, parallèlement à sa carrière à la télévision. Propriétaire de La Ferme Saint-Simon (7ème arrondissement), de l'établissement Le Manoir de Paris qu'ils ouvrent en 1894 (17ème arrondissement) et de La Maison du jardin (6ème arrondissement), le cuisinier a toujours pu compter sur le soutien de sa femme.

En 2007, Francis décide de vendre ses restaurants et d'aller vivre avec son épouse dans le sud sur la Côte d'Azur. Interviewé par le Figaro, il expliquait : "Je n'étais plus aussi motivé que jadis pour passer quinze heures par jour entre le marché et la cuisine. J'ai préféré éviter le combat de trop et mieux profiter de la vie." Francis garde néanmoins son restaurant La Maison du jardin qu'il gère à distance. "J'ai mis en place un personnel qui se débrouille parfaitement quand je ne suis pas là et assure déjeuners et dîners." révélait-il.

Ensemble, Francis et Denise ont eu des jumelles, Olivia et Élodie, nées en 1980. Très discrètes sur leurs vies privées, on sait néanmoins que sa fille Olivia est mariée à l'avocat d'affaires, Charles de Coubertin, descendant du baron de Coubertin. Interviewée dans l'émission Bonsoir mesdames, mesdemoiselles sur France 5 en 2017, elle confiait : "Les années passent. Je suis maman, je suis aujourd'hui grand-mère". Une femme, une mère et désormais une grand-mère comblée !

Auparavant, Denise Fabre a été mariée une première fois au réalisateur Jean-Paul Carrère le 18 septembre 1965 à Neuilly-sur-Seine.

Pour rappel, Denise Fabre s'est depuis tournée vers la politique et s'est présentée sur la liste UMP deChristian Estrosi aux élections municipales de 2008 à Nice. Elle a ensuite été élue conseillère municipale, poste reconduit en 2014 et en 2020.