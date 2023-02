Des housses de coussin brodées vintage pour donner de l'éclat à votre intérieur !

Le lot de 4 housses vintage

Nous tenions à vous présenter ces housses de coussin Topfinel qui sont, pour nous, de véritables oeuvres d'art dessinées sur des housses de coussin. Ce motif abstrait, vintage à la Picasso habillera parfaitement votre intérieur et créera un espace chaleureux et coloré.

Les taies d'oreiller ajouteront de la fraîcheur à votre pièce en alliant mode et confort. Le matériau utilisé est du coton ce qui vous assure un grand confort. Laissez votre tête reposer dessus durant votre sieste, vous ne serez pas déçu de sa douceur !

Si vous trouvez votre canapé ainsi que votre salon assez coloré, vous pourrez très bien mettre vos coussins avec ces housses dans votre chambre, sur votre lit, ce qui rendra votre pièce plus chaleureuse et artistique. De plus, si vous avez de vieux coussins usés, inutile de les jeter ! Vous pourrez y ajouter ces housses pour leur offrir une nouvelle vie.

Pour une facilité d'entretien, vos housses sont lavables en machine. Ne vous inquiétez pas, la qualité ne sera, en aucun cas, altérée. Nous vous conseillons de les laver tous les 3 mois afin qu'elles puissent conserver leur éclat et leurs couleurs naturelles.

Achetez dès maintenant votre lot de 4 housses vintage Topfinel, à 34,99€ sur Cdiscount !