Deva Cassel et Luca, trois ans d'amour : un cliché sexy et inédit en peignoir pour leur anniversaire

Frédéric Beigbeder a démontré par ses expériences que l'amour dure 3 ans. Deva Cassel et son chéri Luca sont déterminés à prouver le contraire. À 18 ans, le mannequin, fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel, file le parfait amour avec un bel italien, évoluant lui aussi dans le monde de la mode entre la France et l'Italie. C'est sans doute grâce à ce point commun qu'ils se sont rencontrés. Mais si les circonstances exactes de leur coup de coeur l'un pour l'autre n'ont pas été dévoilées par les principaux intéressés, les photos partagées par le couple sur les réseaux sociaux se suffisent à elles-mêmes pour indiquer une chose : leur histoire va durer.

Pour la Saint-Valentin, Deva Cassel et Luca Salandra se sont littéralement envoyés en l'air. Les tourtereaux ont booké des billets d'avion pour visiter New York. Un séjour placé sous le signe de l'amour, de la découverte, de la gourmandise et du romantisme. Car en plus de célébrer la Saint-Valentin tous les deux ce mardi 14 février, Deva Cassel et Luca soufflent surtout leur 3ème bougie ensemble.

Pour marquer le coup, la belle Deva a publié un selfie dans une story Instagram reprise par son chéri (voir notre diaporama) sur laquelle le couple apparaît en peignoir devant un miroir à deux doigts du bisou. Luca en profite d'ailleurs pour exhiber ses abdominaux bien dessinés, de quoi faire perdre les pédales à sa chérie visiblement déstabilisée par une telle silhouette.

Deva sur les pas de ses parents

Force est de constater que Deva Cassel a hérité du côté passionné de ses parents, Monica Bellucci et Vincent Cassel. Ces derniers, dont la rencontre a eu lieu sur le tournage du film L'appartement, s'étaient mariés en 1999 avant de se séparer en 2013 après 14 ans d'amour. On ignore encore si Deva ira aussi loin qu'eux avec Luca mais une chose est certaine, son avenir est tout tracé dans le milieu de la mode.

Il y a encore quelques semaines, la jeune femme de 18 ans défilait pour Jacquemus. Son père et sa belle-mère Tina Kunakey (avec qui elle est très complice) étaient d'ailleurs présents dans le public. Mais Deva, c'est aussi Dior ou encore Dolce & Gabbana dont elle fut égérie pour le parfum Dolce Lily l'année dernière. La relève est bel et bien assurée chez les Cassel-Bellucci !