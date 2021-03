Devon Windsor enceinte pour la première fois : elle dévoile son petit baby bump

Grâce aux réseaux sociaux, Devon Windsor communique directement avec ses fans. Elle leur a annoncé une grande nouvelle le week-end dernier, photos (et vidéo) à l'appui. Le mannequin est enceinte de son premier enfant.

Devon Windsor compte plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. Des internautes à qui elle a enfin annoncé sa grossesse, après avoir caché l'heureuse nouvelle pendant quelques semaines. La jolie blonde de 27 ans a publié deux photos en noir et blanc de son mari Johnny et elle, tenant les clichés d'une échographie. Chemise blanche relevée et jean déboutonnée, Devon montre son baby bump naissant, qu'embrasse Johnny Dex.

"Je suis enceinte !! Johnny et moi sommes surexcités de pouvoir enfin vous annoncer la nouvelle !, écrit @devwindsor en légende de sa publication. J'ai rêvé d'être mère pendant toute ma vie. Nous sommes reconnaissants d'avoir ce petit ange dans mon ventre et avons hâte de commencer ce nouveau chapitre de nos vies ! J'envoie de l'amour et de la lumière à toutes les mamans qui essayent de concevoir. J'ai l'espoir que vos miracles sont proches !"