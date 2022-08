Diana (L'île de la tentation) humiliée en pleine rue après sa prise de poids, des attaques odieuses !

Diana Jones, à l'honneur ce lundi 8 août sur M6 dans 20 ans d'amour à la télévision, aura marqué les esprits au début des années 2000 dans L'île de la tentation pour son couple avec Brandon. Elle avait participé à ce programme à l'époque pour se venger de l'homme qui l'avait trompée. Par la suite, elle avait fait quelques apparitions dans d'autres émissions comme Les Anges, avant de disparaître puis de faire son grand retour à l'écran dans Que sont-ils devenus ? sur TFX.

Elle s'était alors confiée sur sa prise de poids, qui n'avait échappé à personne puisqu'elle semblait bien plus mince à l'époque. Cette transformation physique lui a valu quelques critiques très déplacées. "Des gens m'arrêtent dans la rue pour dire "Vous avez changé, vous avez grossi, vous avez vieilli'", avait-elle raconté, avant de rajouter qu'elle n'a "rien à prouver" et que si elle souhaite se donner les moyens de maigrir, c'est avant tout pour elle. Mais le fait de se sentir constamment jugé pour son physique, ce n'est jamais agréable.

"Dur à assumer "

"C'est très dur à assumer quand on prend du poids, surtout quand on a été médiatisée avec un poids parfait. Quand je vais à la plage, je mets un paréo. J'ai peur qu'on me prenne en photo en maillot de bain. Je sais que la prise de poids, la cellulite, c'est très vendeur. C'est comme un divorce, tout le monde en redemande" avait-elle poursuivi. Hâte de retrouver son corps d'antan, elle avait alors affirmé qu'elle se rendait trois fois par semaine dans une salle de sport de Marseille pour "faire la paix avec mes jeans, parce que là, ils sont tous fâchés avec moi ! Les tailles 36, 38 et même 40, bye bye !".

Durant cet entretien, elle faisait une confidence bouleversante sur la raison pour laquelle elle a pris du poids. "À l'époque, j'ai eu deux cancers, dont la thyroïde", confiait-elle, avant de rassurer les téléspectateurs en affirmant que tout est "rentré dans l'ordre depuis" mais que ses problèmes de santé l'ont amenée à monter jusqu'a 93 kilos, avant de les perdre petit à petit. "Là, je suis à 80 kilos" indiquait-elle, elle qui en pesait tout juste 49 lorsqu'elle a participé à L'Île de la tentation... "J'ai pris 30kg (...) Cette thyroïde, elle m'a déformée, on ne va pas se le cacher ", ajoutait-elle.

Mais il est toujours bon de rappeler que le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau, peu importe le poids et les critiques !