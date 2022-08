Diana (L'île de la tentation) déformée par la maladie : "J'ai pris 30 kg"

Tournez manège, Le Bachelor, Mariés au premier regard... Ces programmes ont permis la naissance de certains couples devenus iconiques dans le monde de la télévision française. À commencer par l'un des duos phares de l'île de la tentation : Brandon et Diana. Cette dernière - à retrouver dès ce soir dans 20 ans d'amour à la télévision sur M6 - avait participé à cette émission à l'époque afin de se venger de l'homme qui l'avait trompée.

Elle a par la suite participé à plusieurs shows comme les Anges avant d'arrêter puis de faire son grand retour à l'écran en 2020 dans Que sont-ils devenus ? sur TFX. Elle apparaissait alors avec quelques kilos en trop, expliquant cette métamorphose physique par des problèmes de santé. "À l'époque, j'ai eu deux cancers, dont la thyroïde. J'ai passé un très très mauvais cap. Je ne l'ai pas médiatisé, je ne voulais pas en faire un speech, ça ne regardait pas les médias (...) J'ai fait mon burn-out et quand ça allait mieux, je suis ressortie de ma coquille", a-t-elle expliqué, rajoutant que tout est "rentré dans l'ordre" depuis.

"Cette thyroïde m'a déformée"

En raison de ce souci de santé, elle est montée jusqu'à 93 kilos. "Là, je suis à 80 kilos", détaillait celle qui en pesait tout juste 49 lorsqu'elle a participé à L'Île de la tentation... "J'ai pris 30 kg. Je pense toujours qu'il y a un mal pour un bien. Cette thyroïde, elle m'a déformée, on ne va pas se le cacher (...) C'est très dur à assumer quand on prend du poids, surtout quand on a été médiatisée avec un poids parfait. Quand je vais à la plage, je mets un paréo. J'ai peur qu'on me prenne en photo en maillot de bain. Je sais que la prise de poids, la cellulite, c'est très vendeur. C'est comme un divorce, tout le monde en redemande", poursuivait-elle.

Elle révélait par la même occasion se rendre dans une salle de sport de Marseille afin de perdre ces kilos en trop. "Je vais faire la paix avec mes jeans, parce que là, ils sont tous fâchés avec moi ! Les tailles 36, 38 et même 40, bye bye !", lançait-elle, se disant alors complexée par "la bidoche (le ventre), un peu la culotte de cheval, un peu les cuisses". Elle concluait alors cet entretien en déclarant vouloir maigrir avant tout pour elle. "Des gens m'arrêtent dans la rue pour dire 'Vous avez changé, vous avez grossi, vous avez vieilli'... Moi, je n'ai rien à prouver".