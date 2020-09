Diana Rigg : Mort de la star de "Chapeau melon et bottes de cuir"

La star de la série culte Chapeau melon et bottes de cuir est morte : le 10 septembre 2020, la BBC a annoncé le décès de l'actrice britannique Diana Rigg, à l'âge de 82 ans. La comédienne laisse derrière elle sa fille Rachael Stirling, née de son mariage avec le producteur de théâtre Archibald Stirling.

Diana Rigg a fait ses débuts sur les planches en 1957, après avoir été diplômée de la Royal Academy of Dramatic Art. Mais c'est en donnant vie au personnage de l'espionne Emma Peel dans la série Chapeau melon et bottes de cuir qu'elle a séduit le grand public durant ses deux saisons au côté de John Steed (entre 1955 et 1966). Son célèbre partenaire Patrick Macnee est décédé en 2015. Diana Rigg s'est ensuite illustrée dans la peau d'une autre célèbre espionne : la James Bond girl Teresa di Vincenzo, dite Tracy, dans le film Au service de Sa Majesté (1969).

Tout en continuant de jouer au théâtre, la comédienne s'est plus récemment démarquée dans la série à succès Games of Thrones en 2013, en jouant le rôle d'Olenna Tyrell. Puis c'est en rejoignant l'équipe de la série Doctor Who le temps d'un épisode (en 2013) qu'elle a donné la réplique à sa fille Rachael Stirling. Son tout dernier projet est un rôle dans le film Last Night in Soho d'Edgar Wright, qui devrait sortir au printemps 2021 en France.

Diana Rigg a reçu deux grades dans l'Ordre de l'Empire britannique, celui de "Commander" en 1988 et celui de "Dame Commander" en 1994. La Britannique a vécu trois histoires d'amour médiatisées : une première avec l'acteur anglais Philip Saville, puis un premier mariage avec le peintre israélien Menachem Gueffen en 1973, et une seconde union avec Archibald Stirling, qu'elle a rencontré en 1975, et avec qui elle s'est mariée sept ans plus tard, après la naissance de leur fille Rachael.