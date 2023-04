Diane Chatelet (Affaire conclue) mariée : très rare photo avec son "superbe" chéri et père de ses filles

En cinq ans de participation à Affaire conclue, Diane Chatelet est devenue un visage bien connu des téléspectateurs de France 2. L'acheteuse est même des plus appréciées comme en témoigne son compte Instagram suivi par près de 40 000 personnes. Pour satisfaire ses nombreux fans, elle y est très active et partage régulièrement des photos de ses objets d'art bien sûr mais aussi de sa petite bulle familiale. Car Diane Chatelet est la maman de deux adorables jeunes filles, Hortense (6 ans) et Éléonore (4 ans). Deux merveilles qu'elle a accueillies avec son mari de longue date Aurélien. Ce dernier en revanche est beaucoup moins présent sur la plateforme sociale de sa moitié, voire même inexistant. Diane Chatelet semble en effet vouloir préserver son couple au mieux. Elle a donc créé la surprise dans la soirée de mercredi 12 avril lorsqu'elle a posté une photo auprès d'Aurélien !

Le couple y apparaît complice et tout sourire devant la très célèbre fontaine de Trevi à Rome. "Jeter une pièce, revenir et revenir encore !", a légendé l'antiquaire. Et l'image a fait son petit effet car les internautes sont plusieurs à l'avoir commentée. "Très joli couple, beaucoup de bonheur ma petite Diane", "Voir Mr et Mme Chatelet, vous êtes trop beaux", "Magnifique photo", "Très jolie et votre compagnon 'vous va très bien'. Il est superbe !", "Très beau couple !!!", peut-on lire entre autres.