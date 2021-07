Diane (Koh-Lanta) recalée par son compagnon, un sportif connu : "Je ne veux pas t'épouser !"

Diane n'a pas été au bout de son aventure dans Koh-Lanta, Les 4 Terres. Le séjour de la jeune femme qui représentait l'Ouest dans l'équipe orange aux îles Fidji a été écourté lors de son élimination. Six mois après la finale du jeu d'aventure, marquée par la victoire d'Alexandra, la belle Diane file aux Seychelles, autre île paradisiaque, avec son amoureux Thibault. Eau turquoise, sable fin, intimité... En bref, c'est ambiance romantique propice à une demande en mariage... refusée !

En story sur Instagram mercredi 30 juin 2021, la grande copine de Jody, l'ostréicultrice de Koh-Lanta, s'est lancée dans une session questions/réponses avec ses abonnés. Les interrogations tournent autour de son voyage aux Seychelles en temps de Covid-19, mais certains s'intéressent aussi à son couple avec le charmant rugbyman Thibault Daubagna, qui évolue au poste de demi de mêlée à la Section paloise, club de rugby à XV phare dans le Béarn. "Pourquoi ne t'a-t-il pas demandée en mariage aux Seychelles ?", demande alors un internaute.

C'est sans filtre et toujours avec une pointe d'humour que Diane, 26 ans, répond. D'abord, l'ex-aventurière partage une photo de son amoureux endormi dans un hamac avec vue sur la piscine et l'océan, au loin. "Il n'a pas trouvé le temps", s'amuse-t-elle. Et de partager sa discussion avec Thibault, indiquant que le sportif lui a demandé pourquoi c'était à lui de demander la main de sa belle. "Oh bah trop bien ! Veux-tu m'épouser ?", lui lance alors Diane. Et la réponse du charmant brun est sans appel : "Non ! Mais je t'aime quand même." Voilà qui est clair !

Rappelons qu'en septembre dernier, en interview pour Purepeople.com après son élimination de Koh-Lanta, Diane évoquait déjà son envie de mariage. A son retour des Fidji, avec Thibault Daubagna, ils "s'aimaient plus fort qu'avant". "Ça aurait pu changer s'il m'avait demandée en mariage, mais il ne l'a pas fait ! Il aurait peut-être fallu que je gagne pour qu'il le fasse, avait-elle lâché, amusée. J'attends la demande !" Des mois plus tard, le rugbyman ne semble pas décidé à sauter le pas...