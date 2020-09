Diane (Koh-Lanta) en couple : son compagnon est un sportif star dans le Béarn

Diane a une petite longueur d'avance sur ses camarades de Koh-Lanta, Les 4 Terres. La jolie blonde qui défend les couleurs de l'Ouest s'est entraînée avant de s'envoler pour les îles Fidji. Et pour être d'attaque lors des épreuves, elle a certainement pu compter sur l'aide précieuse de son amoureux, le rugbyman Thibault Daubagna.

Sur les réseaux sociaux, la jolie Diane partage ses sorties à la plage, sa passion pour l'équitation... ou encore des photos de son couple. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Thibault Daubagna ne passe pas inaperçu ! Le sportif de 26 ans à la carrure imposante est une vraie star dans la région : il évolue au poste de demi de mêlée à la Section paloise, club de rugby à XV phare dans le Béarn.

D'ailleurs, Thibault Daubagna a signé en octobre dernier pour deux nouvelles saisons au sein du club. Les supporters de la Section paloise de Pau pourront donc l'encourager et l'applaudir au moins jusqu'en 2022. "Je suis très content de prolonger avec la Section, c'est le choix du coeur, a déclaré le rugbyman de 25 ans sur le site de la Section Paloise. J'avais envie de continuer l'aventure en Vert et Blanc, là où tout a commencé pour moi. Le club m'a fait grandir, j'ai vécu de très bons moments avec lui et je suis convaincu qu'il y a encore de grandes choses à accomplir", a lancé le sportif sur le site officiel du club. Mais ce n'est pas tout : Thibault Daubagna a également joué en équipe de France en 2014 lorsqu'il a participé au tournoi des Six Nations avec les moins de 20 ans.

Alors que, tout au long de l'année, la jolie Diane apporte son soutien à son amoureux sur le terrain, désormais, c'est au tour du sportif de soutenir la manager en agence immobilière. Sur les réseaux sociaux, il a d'ailleurs déjà invité ses followers à suivre les aventures de sa belle dans Koh-Lanta, Les 4 Terres !

Rappelons que, pour l'heure, Diane est bien partie dans le célèbre jeu d'aventure de TF1. Lors du premier épisode, c'est Marie France de l'équipe du Nord qui a été éliminée... avant de faire son retour chez les Oranges en remplacement de François, contraint de quitter le jeu sur décision médicale. Enfin, vendredi 4 septembre 2020, c'est Carole de l'équipe du Sud qui a été éliminée au conseil.