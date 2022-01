Diane Leyre (Miss France 2022) : Cette particularité physique insoupçonnable due à une maladie (EXCLU)

Le 11 décembre 2021, la vie de Diane Leyre a été bouleversée. La jolie parisienne de 24 ans est devenue Miss France 2022 à l'issue d'une nouvelle cérémonie exceptionnelle diffusée en direct sur TF1. Diane Leyre a depuis adopté un nouveau rythme très chargé, multipliant les déplacements, interviews et autres tournages. Il y a quelques jours, elle s'est d'ailleurs rendue dans les locaux de Purepeople.com pour répondre à nos questions. Diane Leyre s'est notamment prêtée au jeu de notre format 10 secondes pour (voir notre diaporama pour découvrir la vidéo).

Au cours de cet entretien, elle s'est plus particulièrement confiée sur ce qu'elle estime être l'un de ses défauts physiques. Car oui, si Diane Leyre est considérée comme la plus belle femme de France depuis son sacre, elle a comme tout le monde quelques complexes, dont un qu'elle porte depuis son plus jeune âge. "J'ai un trou au niveau des cils de l'oeil gauche qui me rend un air un peu plus fatigué. J'ai eu la varicelle au niveau des yeux et malheureusement, j'ai perdu 20% de mes cils sur cet oeil là", a-t-elle révélé.

Malgré tout, c'est avec confiance que Diane Leyre compte profiter de cette année exceptionnelle en tant que Miss France et surtout avec beaucoup d'authenticité. Une valeur qu'elle fait notamment passer par son look, en s'habillant comme elle l'entend ! "Au quotidien, je dirais que j'ai le style parisienne, j'ai toujours le béret depuis que je suis tout petite. J'aime bien aussi le côté rock'n'roll, je trouve que ça me ressemble donc : une veste en cuir, des bottes en cuir... Ou alors comme j'ai là, un peu hippie chic. Je suis un mélange de tout, je porte ce dans quoi je me sens à l'aise et selon mon envie du moment. Ça va être d'être tout en noir, le lendemain en tweed pour le côté parisien et le jour d'après, ça va être pattes d'eph avec un petit pull et une grosse ceinture." On irait bien faire un tour dans son dressing !

