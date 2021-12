Diane Leyre (Miss France 2022) complexée : "Vous êtes nombreux à l'avoir remarqué..."

La date du 11 décembre 2021 restera à jamais gravée dans la mémoire de Diane Leyre. Après avoir été élue Miss Paris puis Miss Miss Ile-de-France, elle a été sacrée Miss France 2022 au terme de la cérémonie qui se déroulait au Zénith de Caen. Depuis, la belle brune de 24 ans enchaîne les interviews afin que le public en apprenne plus sur elle. Elle est également très active sur Instagram et, lundi 20 décembre, elle a profité d'un peu de temps libre pour répondre à ses abonnés.

Pour une grande partie du public, Diane Leyre est une femme parfaite qui ne peut pas avoir de complexes. Mais, comme tout le monde, la reine de beauté en a bel et bien. Et elle ne l'a pas caché lorsqu'elle a été interrogée sur le sujet par un internaute, lors d'une session de questions/réponses. "Bien sûr que j'en ai [des complexes, NDLR], je suis comme tout le monde. Le titre de Miss France n'efface pas tout et ne nous rend pas parfaites du jour au lendemain. Evidemment il y a des jours sans et des jours avec. Et quand c'est sans on fait avec", a-t-elle expliqué.

Interloqué par sa manière de parler, un internaute lui a ensuite demandé si elle portait des gouttières. L'occasion de découvrir l'un des complexes de Miss France 2022. "Non je n'ai pas de gouttières et je n'ai d'ailleurs jamais eu d'appareil dentaire. Mais vous êtes nombreux à l'avoir remarqué, j'ai un petit cheveux sur la langue parfois quand je parle. Surtout quand je suis fatiguée d'ailleurs, ça ressort encore plus. Ca fait partie de mes petits complexes. Mais on va passer une année ensemble donc autant vous le dire directement", a-t-elle avoué. Une franchise qui devrait la faire encore plus apprécier du public.

La veille, Diane Leyre avait déjà répondu à quelques questions de ses abonnés. L'occasion de découvrir qu'elle n'a pas toujours eu la silhouette qu'elle affiche aujourd'hui. La fan de Patrick Dempsey a expliqué qu'elle était passée par "tout type de corps". Durant son enfance, Miss France était "très maigre" mais elle a aussi pesé dix kilos de plus quand elle est partie vivre à Madrid, en Espagne. C'est en faisant du sport qu'elle a perdu du poids. Mais elle assure qu'elle a toujours été à l'aise dans son corps, quoi qu'il arrive.