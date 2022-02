Diane Leyre (Miss France 2022) séparée d'un acteur de Profilage ? Sa réponse franche à Thomas Goldberg (EXCLU)

Le 11 décembre 2021, Diane Leyre a eu le grand bonheur d'être élue Miss France 2022. Pendant un an, la jolie brune de 24 ans qui représentait l'Île-de-France portera donc avec fierté l'écharpe tant convoitée. C'est justement munie de celle-ci qu'elle fait la tournée des médias depuis le début de son règne. Purepeople.com a eu la chance de recevoir Diane Leyre dans ses studios pour une interview exclusive. Sans tabou, elle a évoqué avec nous son salaire, les critiques qu'elle reçoit ou encore son nouveau rythme très chargé. Mais ce n'est pas tout, Diane Leyre s'est également confiée sur son statut de célibataire et sur le fait que sa vie privée soit désormais autant scrutée.

"En devenant Miss France, j'ai offert d'une certaine manière ma vie privée aux Français mais d'une certaine manière seulement. Tout ce qui s'est passé avant Miss France est ma vie privée, tout comme tout ce qui se passera après. C'est à moi ou non de vouloir le partager. Mais on peut me questionner sur le sujet, ça me fait rire, je m'y attendais : je suis célibataire", a-t-elle de nouveau confirmé. Une situation qui lui convient d'ailleurs très bien : "Je trouve ça bien d'élire une personne, d'être une femme et de ne pas forcément vouloir chercher quelqu'un dans sa vie et de dire 'je suis très bien toute seule'."

Tout ce qui s'est passé dans ma vie avant Miss France n'appartient qu'à moi

Diane Leyre veut également rappeler qu'elle seule a choisi de s'exposer au grand public. Ainsi, elle tient à préserver son entourage, y compris un éventuel "futur petit copain". "Moi j'ai décidé de prendre la lumière mais ça ne veut pas dire que les gens autour de moi le voudront." La jeune femme pourra néanmoins un jour être amenée à révéler qu'elle est "en couple" mais "sans dire avec qui par respect pour la personne."

C'est d'ailleurs avec le même flou qu'elle a réagi aux propos de l'acteur Thomas Goldberg, vu dans Profilage, lequel disait qu'ils se sont fréquentés dans le passé. "Ça aussi ça fait partie du jeu mais je ne veux pas y répondre parce que si je vous dis que c'est faux, si la prochaine fois que quelque chose sort et que je ne m'exprime pas, on considérera que c'est vrai. Et comme tout ce qui s'est passé dans ma vie avant Miss France n'appartient qu'à moi, je pense qu'on peut au moins respecter ça. Maintenant, je trouve ça dommage que des gens surfent sur quelque chose comme ça pour leur image publique, sans preuve ni rien, c'est dommage", a-t-elle déclaré.

