Diane Leyre (Miss France 2022) en couple avec un acteur de Profilage ? Il balance sur leur relation

Il faut que je vous raconte !

"Mon ex elle est Miss France, assure-t-il dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Cette phrase elle sonne incroyable mais il faut que je vous raconte. Diane Leyre, qui du coup a été élue Miss France 2022, on s'est côtoyé pendant une période. Et alors du coup, si elle tombe sur ce TikTok, plein d'amour, bravo, très très fier de toi. Du coup, pardon, mais si quelqu'un me parle mal ou me prend de haut je dirais: 'Ecoute, mon ex est Miss France'. En plus, pour le coup voilà, on a pas été fou amoureux, on s'est pas vu pendant extrêmement longtemps, on s'est vu pendant un mois et quelques. Mais je vais quand même considérer ça comme si on était amoureux..."