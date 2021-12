Diane Leyre (Miss France 2022) : son frère est un très charmant jeune homme...

Il faut croire que la beauté est une affaire de famille. Le samedi 11 décembre 2021, Diane Leyre a été élue Miss France 2022 dans la ville de Caen. Sylvie Tellier l'a enveloppée de la traditionnelle écharpe tandis qu'Amandine Petite, Miss France 2021, l'a couronnée avec émotion. Le flambeau est désormais passé et la vie de la lauréate s'apprête à être bouleversée. Mais son sourire éclatant et sa plastique de rêve, eux, ne datent pas d'hier. La jeune femme d'1m77, titulaire d'un diplôme de commerce international, dispose d'un sacré bagage génétique... si l'on en croit le charme fou de son frère.

Elle n'est pas la seule beauté du clan Leyre. Un simple coup d'oeil sur le compte Instagram de notre Miss France 2022 permet d'apercevoir d'autres membres de la famille, entre deux shooting beauté, dont un certain mystérieux jeune homme. Mais c'est bel et bien Diane Leyre qui a été désignée comme étant la plus belle femme de France, le 11 décembre 2021, face à Youssra Askry, Miss Normandie, Tumateata Buisson, Miss Tahiti, Cécile Wolfrom, Miss Alsace et Floriance Bascou, Miss Martinique. Elle a remporté la victoire grâce aux votes du public, bien sûr, mais également grâce aux notes accordées par le jury, présidé par Jean-Pierre Pernaut et composé par Delphine Wespiser, Philippe Lacheau, Amel Bent, Inès Reg et Ahmed Sylla et François Alu.