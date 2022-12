Diane Leyre : Ses confidences cash sur sa vie amoureuse durant son règne

Après une année 2022 très chargée et riche en émotions, Diane Leyre s'apprête à bientôt rendre sa couronne de Miss France. Le 17 décembre au soir, elle devra en effet passer le flambeau à la nouvelle élue et continuera son chemin seule. Comme toutes les jeunes femmes qui l'ont précédée, elle a été invitée à dresser le bilan de son année de règne. C'est donc dans les colonnes de TV Magazine, le 8 décembre 2022 que la jolie parisienne est revenue sur l'année qui vient de s'écouler.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Diane Leyre se souviendra toute sa vie de son règne ! Pour celle qui travaille sur Virgin Radio, être sans arrêt au contact des gens a été une expérience extraordinaire. "Ce que j'ai préféré ce sont les séances de dédicace, quand je suis au contact des gens. (...) Je ne retiens pas le stress et les paillettes. Ce n'est pas ça Miss France", a-t-elle assuré auprès de nos confrères. Parmi ses pires souvenirs en revanche, l'insistance de la presse concernant son côté "hautain" et sa vie privée. D'ailleurs Diane Leyre a été célibataire tout au long de l'année. "Je n'ai pas eu de vie amoureuse. Quand j'ai été élue, j'étais célibataire, je sortais d'une relation compliquée. J'ai été en couple pendant longtemps, en étant extrêmement amoureuse. C'était l'amour de ma vie. Il me fallait le temps de faire le deuil de la relation et je suis encore en reconstruction. Ça m'a fait du bien d'être seule pendant cette année", a-t-elle confié.

Je ne suis pas une séductrice

Malgré son statut de reine de beauté, celle qui a d'abord été élue Miss Île-de-France 2021, n'a pas du tout été sollicitée durant cette année. "On ne m'a pas proposé un rencard de l'année ! (...) Je n'avais pas la tête à ça en même temps et je le disais beaucoup dans les médias d'ailleurs", a-t-elle révélé. Il faut dire que la jeune femme de 25 ans se fait discrète lorsqu'elle n'est pas en représentation. "Je ne sors pas aux soirées ou en boîte non plus. On ne me croise très peu. (...) Je crois au destin. Il ne faut pas pousser les choses. Je ne suis pas une séductrice. J'aime à croire qu'un jour, je tomberai amoureuse de quelqu'un avec qui je m'entends très bien, comme un meilleur ami", a-t-elle précisé. Et de conclure : "Un conseil : devenez mon pote avant." Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire !