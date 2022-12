Diane Leyre face à une douloureuse rupture : son secret bien gardé pour "ne pas faire pitié"

C'est sans doute l'un des Miss France les plus emblématiques de la dernière décennie ! Elue à 24 ans, Diane Leyre a réussi le tour de force d'être une Miss populaire, impliquée, tout en ayant déjà décroché un job pour la suite, celui de co-animatrice pour la matinale de Virgin Radio. Un défi qu'elle s'est lancé pour un an, mais qui devrait lui donner de belles perspectives pour la suite.

Mais s'il y a bien un sujet qu'elle a peu abordé dans son année de Miss France, c'est bien celui de la vie privée. Très secrète, la jeune femme a finalement fait quelques confidences dans Le Parisien ce vendredi, révélant qu'au moment de son élection, elle était au plus mal niveau coeur.

"Je sortais d'une grande peine de coeur avec une personne avec qui je suis maintenant amie. J'ai fui cette relation trop douloureuse mais je n'ai pas voulu en parler pour ne pas faire pitié et que les médias tournent en boucle sur cela. On le sait, amour et Miss France, mis ensemble, ça fait beaucoup parler !", a-t-elle notamment confié avec recul et humour. Et on n'en saura pas plus sur cet homme qui a, un jour, fait battre son coeur !

Miss France et l'amour, un sujet complexe

Et avec raison : il semblerait qu'une sorte de malédiction règne sur le concours, puisque que toutes les jeunes femmes élues se sont séparées pendant leur titre. Ce qui explique sans doute pourquoi leur vie privée est si scrutée ! Pour rester tranquille, Diane Leyre a, quant à elle, trouvé la formule. "Toute l'année, j'ai répété que j'étais célibataire, car c'est la vérité", avoue-t-elle, sans s'attarder sur le sujet.

Et draguer, lorsqu'on est Miss France, est-ce vraiment plus facile ? Pas pour Diane Leyre, qui avoue que tout ce jeu la gêne beaucoup. "Je n'ai jamais plu aux hommes de mon âge, toujours aux plus anciens, et d'ailleurs, moi aussi, maintenant je suis séduite par des plus âgés. Je n'ai jamais su, ni ne sais, draguer. Face à un mec, je suis très mal à l'aise, je vais être vachement dans l'humour, dans le second degré, mais s'il me plaît, je ne sais plus quoi faire", explique-t-elle avec beaucoup de franchise.

Heureusement pour elle, Miss France est une aventure qui bouleverse la vie. Et pour la jeune femme, souvent "bonne copine" et "mal à l'aise face à un mec", celle qui passait "[s]on temps à [s]e dénigrer", tout a changé : "Tu te dis que tu as décroché l'écharpe de la plus belle femme de France et que ce n'est pas rien". Et on lui confirme !