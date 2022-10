Diane Leyre en couple ou célibataire ? Ses révélations sur sa vie sentimentale

Depuis la rentrée, Diane Leyre a un emploi du temps encore plus chargé. En plus d'assurer les événements en rapport avec son titre de Miss France 2022, elle est chaque matin de la semaine sur Virgin Radio pour l'émission de Guillaume Genton, de 6h à 9h30. L'occasion d'en apprendre plus sur sa vie privée, comme ce vendredi 20 octobre 2022 quand elle s'est confiée sur sa vie amoureuse.

L'animateur Guillaume Genton n'est pas le seul à faire tomber le masque dans son émission. Récemment, il a révélé qu'il avait été fiancé, mais que son ex l'avait "lâchement abandonné". Et ce vendredi, c'est Diane Leyre qui a parlé d'amour. La belle brune de 25 ans a en effet révélé qu'elle avait "du mal à séduire". Elle a vite expliqué pour quelle raison. "Je me lasse trop vite. Donc quand je commence, je me rends compte que finalement...", a-t-elle lancé avant de souffler. Elle a toutefois vite précisé qu'elle ne passait pas vite à autre chose pour autant. "En fait, je me rends compte que la personne, je sais que ça ne mènera pas au bout. Et moi j'ai envie de trouver la personne avec qui je vais fonder une famille etc... Donc en fait, ça s'arrête très vite et en plus j'ai peur de souffrir", a-t-elle poursuivi.

Diane Leyre ne s'est pas arrêtée là. Elle a ensuite avoué à Guillaume Genton qu'elle craignait que des hommes l'approchent simplement car elle est Miss France. "Je pense que le titre fait peur et je le conçois. Déjà je ne me fais pas draguer et je ne drague pas non plus. Ce n'est pas ma ligne éditoriale", a-t-elle conclu.