Didier Bourdon papa : tendres confidences sur ses filles, "des petites femmes" qui ont bien grandi

Une fois encore, Didier Bourdon et Josiane Balasko se retrouvent au cinéma. Les deux comédiens sont en effet à l'affiche de la nouvelle comédie Mes très chers enfants, sortie le 15 décembre 2021 en salles. L'occasion pour Purepeople.com d'aller à leur rencontre et de les soumettre à l'interview "VNR", sur le thème des relations parents-enfants naturellement.

Papa d'un grand garçon de 39 ans, né d'une première union, Didier Bourdon est également le père de deux jeunes filles : Clélia et Natacha (15 et 11 ans), qu'il a eu avec sa compagne Marie-Sandra. Contrairement à son personnage dans la comédie, en manque de ses enfants après qu'ils ont quitté le nid, le comédien passe encore beaucoup de temps avec ses filles, quand elles ne sont pas à Londres.

"Je les appelle Cléclé et Natouch, mais j'aime bien ! Ça ne les dérange pas pour le moment, confie alors l'ex-star des Inconnus. Elles commencent à grandir, à devenir des petites femmes et c'est vrai que pour un papa et pour une maman... C'est pas douloureux, ça fait plaisir aussi bien sûr. En plus, dans ces puta** d'iPhones, il y a une nouvelle application, ils vous mettent des photos et souvent j'ai des photos de ma petite dernière à 4 ans. Alors c'est joli, mais ça vous rappelle... Maintenant elle est presque aussi grande que moi."

Un papa quelque peu inquiet

Didier Bourdon a donc encore le plaisir de profiter de vacances en famille mais, déjà, il anticipe l'arrivée des éventuels futurs petits copains... "Avec mes filles c'est super, mais quand elles viendront avec leurs copains... J'aimerais moins (rires)." Mais s'il y a une chose qui l'inquiète véritablement pour ses filles métisses, "c'est le déferlement de haine, amplifié par les réseaux sociaux"...

En juin dernier, à l'occasion de la sortie de son album Le Bourdon, il nous avait expliqué : "Je vois Assa Traoré en couverture de certains journaux, et je ne veux surtout pas qu'elle soit un exemple pour eux, même s'il y a peu de chance que cela arrive", avait alors affirmé l'acteur de 62 ans.