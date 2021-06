Didier Bourdon épaulé par sa femme Marie-Sandra : "Il y a des fois où je vois tout en noir" (EXCLU)

C'est une première que l'on n'attendait pas, mais qui va certainement ravir les fans de Didier Bourdon. L'ancien comparse de Bernard Campan et Pascal Légitimus, qui nous a fait mourir de rire au sein des Inconnus dans les années 90, revient sur le devant de la scène avec un premier album intitulé Le bourdon et dans lequel on retrouve notamment Michèle Laroque. En interview exclusive pour Purepeople.com, l'ami de Josiane Balasko s'est confié sur sa vie de famille et sur sa femme Marie-Sandra Badini-Duran, ainsi que ses deux filles (nées en 2006 et 2010) et son fils Olivier, âgé de 38 ans.

Il y a des fois où je vous tout en noir (...) et j'ai besoin d'être soutenu

La vie n'est pas toujours facile, spécialement en ces temps maussades sur fond de crise sanitaire, et Didier Bourdon explique qu'il lui arrive, comme pour tout le monde, de vivre des périodes plus délicates. "Je m'appelle Bourdon, donc j'ai des hauts et des bas, mais pas que dans la chanson. Je suis un peu moins cyclothymique qu'avant, mais j'ai toujours un peu ce caractère", confesse-t-il. Des situations difficiles à vivre et pour lesquels le chanteur, ami depuis 30 ans avec Bernard Campan, peut compter sur sa femme. "Il y a des fois où je vous tout en noir, comme beaucoup de gens, mais disons que chez moi, c'est un peu moins fort qu'avant, mais c'est toujours un peu... et là j'ai besoin d'être soutenu", poursuit-il, rappelant l'importance de Marie-Sandra au quotidien.

Une femme qu'il a rencontré en 2003, avec laquelle les débuts ont d'ailleurs été un brin mystique, et qui a joué un rôle important dans la conception de l'album, même si elle a préféré rester en retrait. "Elle est invitée, mais elle ne veut pas, elle est assez discrète, mais elle fait déjà pas mal de coeurs", précise Didier Bourdon, avant d'ajouter qu'elle a déjà une belle expérience dans la musique en ayant fait plusieurs passages sur scène.

Une histoire de famille

Cet album, c'est finalement une affaire de famille pour Didier Bourdon puisque son fils, Olivier, a réalisé un des clips musicaux qui accompagneront la sortie de ce premier opus. Sa grande fille étant en Angleterre pour les études, c'est sa plus jeune qui a été très inspirée par le nouveau projet de son père. "Elle dessine très bien et elle m'a dessiné en train de jouer de la guitare donc ça veut dire qu'il y a un travail d'osmose", dévoile-t-il.

Une famille soudée et unie qui a su accompagner Didier Bourdon tout au long de son processus créatif. Une très bonne nouvelle pour l'ancien Inconnus, qui ajoute une corde à son arc en devenant chanteur !