Didier Bourdon papa : rares confidences sur ses filles Clélia et Natacha

On l'a vu sur scène, on l'a vu à la télévision, même au cinéma. Aujourd'hui, Didier Bourdon se lance dans la musique, lui qui a étudié la guitare classique pendant des années et a fait le Conservatoire. On connaissait son brin de voix dans quelques titres forts des sketchs des Inconnus, comme Vice et Versa ou Auteuil, Neuilly, Passy, qu'ils entonnaient avec Bernard Campan et Pascal Légitimus. Voilà qu'il sort un album solo, intitulé Le Bourdon et sorti le 11 juin dernier : dix chansons inédites pour rire, danser et dénoncer.

Il avait abandonné ses ambitions musicales pour se consacrer au théâtre et aux Inconnus. Son regard sur le monde se traduit, en 2021, en chanson, pas forcément de manière positive. Pour lui comme pour les membres de sa famille... et surtout ses deux plus jeunes filles. "C'est compliqué, admet-il. Mes enfants sont métis. Or, je vois Assa Traoré en couverture de certains journaux, et je ne veux surtout pas qu'elle soit un exemple pour eux, même s'il y a peu de chance que cela arrive. Les footballeurs français de l'Euro ont envisagé de s'agenouiller à la fin du match pour lutter contre le racisme, ce que je trouvais idiot, car il n'y a rien de plus beau que de voir les joueurs s'embrasser à la fin du match entre Noirs et Blancs. C'est beaucoup plus fort que de s'agenouiller."