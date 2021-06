Didier Bourdon - Sa femme Marie-Sandra raconte leurs débuts : "Entre nous, ça s'est fait petit à petit"

On l'a connu humoriste au sein du trio mythique des Inconnus, puis acteur avec des rôles récents dans les comédies de Philippe Lacheau et c'est désormais en tant que chanteur qu'il revient sur le devant de la scène. Didier Bourdon, 62 ans, s'est permis cette incursion dans la musique d'abord par passion, mais également car il se sent très bien entouré, notamment par sa femme, Marie-Sandra Badini Duran, avec qui il est en couple depuis 2003 et une rencontre sur un tournage.

C'est bel et bien par la musique que les deux amoureux, parents des petites Clélia (2006) et Natacha (2010) se sont rapprochés. "Il venait me voir quand je chantais à Paris, du côté du jardin du Luxembourg. Un soir, il a même offert du champagne à tout le monde !", se rappelle Marie-Sandra, qui à l'époque n'avait aucune idée de qui était son futur mari. "Elle pensait que tous ces gens qui me saluaient dans la salle étaient mes amis", en rigole Didier Bourdon dans le numéro du 3 juin 2021 de Gala.

J'ai découvert un gentleman. Un garçon très drôle avec ça !

Si aujourd'hui le couple nage dans le bonheur, les débuts ont été plus tempérés. Quand elle participe au tournage du film 7 ans de mariage, Marie-Sandra fait la connaissance du grand pote de Josiane Balasko et tombe assez vite sous son charme, même si elle garde une réserve. "Une fois sur place, j'ai découvert un gentleman. Un garçon très drôle avec ça ! En plus, ma mère l'aimait bien. Entre nous, ça s'est fait petit à petit. Par étapes", précise l'ancien mannequin qui a grandi à Montréal. Une relation qui a mis du temps à se mettre en place, notamment à cause de la période difficile que vivait l'ancien Inconnus. "J'étais à l'époque dans une période un peu difficile, à cause du décès de mon père. Ça a pris du temps", se souvient l'humoriste.