Didier Deschamps, 100e match en Bleu : il revient sur son pire souvenir perso

Depuis sept ans, Didier Deschamps occupe le poste de sélectionneur de l'équipe de France de football. Ce dimanche 17 novembre, il fêtera son 100e match lors de la confrontation entre les Bleus et l'Albanie dès 20H45, dans le cadre des qualifications à l'Euro 2020. Dans les pages du journal L'Equipe, il a retracé son parcours et est revenu sur un moment très douloureux.

Si la France entière lui est reconnaissante d'avoir ramené la coupe à la maison l'an dernier, lors de la coupe du monde, il ne faut pas oublier que Didier Deschamps n'a pas connu que des moments heureux dans son rôle. Ainsi, en 2016, sa résidence secondaire de Concarneau, dans le Finistère, est taguée du mot "raciste". Certains supporters de l'équipe de France lui reprochent de ne pas avoir sélectionné Karim Benzema - qui a apaisé les tensions dans un tweet récent et avait donné une interview à charge à l'époque - ni Hatem Ben Arfa pour l'Euro 2016.

"Là, c'est la bascule. La ligne jaune est franchie. A partir de là, plus rien n'est pareil. Et beaucoup de choses ont changé dans mon approche. Ce que j'ai subi est inconcevable. C'est certainement la conséquence d'autres choses dites avant mais... Déjà que j'avais une âme de protecteur, là, elle a été décuplée. On touche à ma famille et ce n'est pas possible. Je me souviens de ce moment-là. Quand je l'ai appris, j'étais à Metz [avant d'affronter l'Ecosse en amical, NDLR]. Oui, j'ai basculé", a relaté Didier Deschamps à L'Equipe.

Ce soir, quand il assistera au match des deux équipes du groupe H, nul doute qu'il ne pensera plus à ce moment pénible mais sera pleinement concentré vers la victoire.

Didier Deschamps, aujourd'hui âgé de 51 ans, est en contrat avec la FFF jusqu'en 2020 mais devrait être prolongé pour un petit moment. Jusqu'à la prochaine Coupe du monde, en 2022, au Qatar ?