Didier Deschamps chanteur : il sort un titre avec Priscilla

"Tous les revenus, les bénéfices et les droits d'auteur iront aux sinistrés des deux vallées [de la Roya et de la Vésubie, NDLR] qui en ont bien besoin, a précisé Didier Deschamps sur Europe 1 lundi 21 décembre. Je trouve cette chanson vraiment très belle et c'est un très bel hommage pour les sinistrés... La tempête a fait des ravages. Il y a beaucoup de foyers qui ont été complètement isolés pendant énormément de temps, et évidemment il y a beaucoup de choses à reconstruire. Plus il y aura de moyens, plus vite ils pourront retrouver une vie normale." Le double champion du monde en joueur et sélectionneur a également révélé qu'il sera à nouveau le parrain de l'opération Pièces Jaunes pour 2021.

Les personnalités se sont mobilisés pour les victimes de la tempête Alex. Julien Doré a récolté plus de 900 000 euros grâce à une cagnotte virtuelle, en faveur du Secours populaire des Alpes-Maritimes. Le chanteur avait rendu visite à des bénévoles de l'organisation dans la commune de Saint-Martin-Vésubie, le 21 novembre 2020.