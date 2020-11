Julien Doré touchant : une adorable vidéo fait craquer la Toile

Privé de concert à cause de la pandémie de Covid-19, Julien Doré a eu une idée pour rester proche de ses fans : s'inviter chez eux ! Le chanteur a rendu visite à deux jeunes admirateurs et interprété un de ses tubes avec eux. La réaction de la plus jeune fan (un bébé), adorable en pyjama de licorne, a fait craquer les internautes.

Grâce aux réseaux sociaux, Julien Doré communique directement avec ses mélomanes. Il y a publié la vidéo de Théo et sa petite soeur Charlotte, interprétant près de leur cheminée son morceau intitulé Nous, extrait de son dernier album, Aimée. Julien Doré leur avait promis d'organiser une rencontre dans un message privé adressé le 27 octobre dernier, une promesse tenue et filmée dans une craquante vidéo.

"Petite visite surprise chez Charlotte & Théo pour les remercier de leur si jolie reprise de ma chanson NOUS (...) Un bien chouette moment partagé entre musique, cookies et football", écrit @jdoreofficiel en légende de sa reprise accompagné de Théo, à la guitare, et de Charlotte. L'artiste révélé par l'émission Nouvelle Star s'est rendu chez eux, habillé du même pyjama au motif aztèque porté dans le clip de Nous. Ce clin d'oeil lui a valu les compliments de ses plus de 410 000 followers.