Didier Deschamps : Sa belle-fille Mathilde fait visiter Londres à sa femme, boutiques de luxe et pâtisseries au programme

Si Didier Deschamps est très attaché à son pays, où il possède deux superbes propriétés, il apprécie également beaucoup se rendre à Londres. Il n'y va pas uniquement pour profiter du superbe cadre de vie qu'offre la capitale anglaise, mais également pour y retrouver son fils, Dylan, qui s'y est installé depuis plusieurs années maintenant. Le jeune homme n'y vit pas seul puisqu'il est en couple avec la jolie Mathilde Cappelaere, une jeune entrepreneuse très active et très suivie sur les réseaux sociaux où elle compte plus de 40 000 abonnés. Le couple s'est évidemment rendu au Qatar pendant la Coupe du monde pour soutenir les Bleus et leur sélectionneur, qui sont passés à rien d'un troisième titre mondial.

Depuis la fin de la compétition, Didier Deschamps a pris quelques jours pour souffler et il en a d'ailleurs profité pour se rendre à Londres et passer un moment avec son fils et ses amis. Visiblement, l'ancien footballeur y est retourné, comme l'a montré Mathilde dans sa story, puisqu'on peut la voir au côté de Claude Deschamps, la femme du sélectionneur et elles semblent avoir une très belle relation. "Meilleure belle-mère", écrit-elle sur un selfie devant un grand miroir dans un magasin de luxe. Sacs à main Christian Dior, écharpe Louis Vuitton et bottes Chanel, rien n'est trop beau pour les deux femmes (toutes les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama).

Boutiques de luxe et galette des rois au programme !

Une belle journée à deux qui s'est poursuivie avec un tour dans le restaurant préféré de Mathilde, avant une séance shopping dans l'un des centre commerciaux les plus célèbres de la planète, Harrods. Claude et sa belle-fille ont pu profiter d'une météo clémente avec un beau ciel bleu, ce qui n'arrive pas tous les jours en Angleterre. Arrivée sur place, la copine de Dylan Deschamps a été émerveillée par les étales de nourriture ainsi que par la marque de cosmétique de la célèbre Kylie Jenner. Très gourmande, la jolie blonde s'est arrêtée devant le stand de macaron Ladurée du centre commercial. "Ma passion", écrit-elle en parlant de ces pâtisseries, avant de ramener une belle galette des rois à la maison, sa "passion numéro 2".