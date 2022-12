Didier Deschamps : Soirée "entre mecs" avec Dylan, sa belle-fille Mathilde a trouvé la parade !

Après un mois aussi riche en émotion, Didier Deschamps a bien mérité quelques jours de repos. Le sélectionneur des Bleus a encore réussi une sacrée performance lors de la Coupe du monde au Qatar en emmenant ses joueurs jusqu'en finale. Un parcours presque parfait qui s'est achevé par une bien triste défaite aux tirs au but face aux Argentins qui a certainement dû laisser un goût amer à l'entraîneur de 54 ans, qui perd ainsi sa deuxième finale en grande compétition après l'Euro 2016 en France. Pour se remettre de sa déception, le mari de Claude a décidé de passer un peu de temps en famille et il a choisi de retrouver son fils, Dylan, qui est installé à Londres depuis plusieurs années maintenant.

Dans la capitale anglaise, Dylan Deschamps mène la belle vie au côté de sa copine, Mathilde Cappelaere et pour la soirée du 29 décembre, les amoureux avaient des programmes bien différents. Comme il l'a montré sur son compte Instagram, Dylan a partagé une pizza avec son père et plusieurs de leurs amis. "Un léger sentiment d'exclusion ce soir", écrit-il plein d'humour sur la photo où on peut voir le petit groupe attablé dans une partie de l'appartement légèrement à l'écart. Une photo reprise par Mathilde, qui a une idée bien différente du moment que passe Didier Deschamps et son fils : "La vraie définition de la soirée entre mecs : poker et pizza (faut clairement pas les déranger là)." (les stories sont à retrouver dans le diaporama)

Soirée poker pour les hommes et soirée télé pour les filles

Pas de quoi déprimer Mathilde Cappelaere qui a trouvé la solution pour ce genre de soirée. Comme elle le montre dans sa story suivante, elle a trouvé la parade avec une soirée film. "Du coup, les girls c'est soirée movie", écrit-elle sur une courte vidéo où l'on peut apercevoir qu'elle lance le film Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés, dans lequel on retrouve au casting des stars comme Daniel Craig ou encore Edward Norton.

Une belle soirée en perspective pour Didier Deschamps et les siens, qui profitent des fêtes de fin d'année en famille.