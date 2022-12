Didier Deschamps : Sa belle-fille Mathilde, sublime en combi à sequins, s'offre un Noël très très luxe... avec Dylan !

Didier Deschamps a pu oublier la triste défaite de l'équipe de France en finale de Coupe du monde, le temps de quelques instants de bonheur en famille pour Noël. Et il n'est pas le seul puisque sa ravissante belle-fille Mathilde Cappelaere et son fils Dylan Deschamps ont aussi bien profité de cette parenthèse enchantée. En effet, la compagne du fils du sélectionneur et de son épouse Claude, a publié sur ses réseaux sociaux quelques clichés de son réveillon en famille. Et à voir les cadeaux au pied du sapin, Noël a été placé sous le signe du luxe pour Mathilde et ses proches !

Mathilde Cappelaere a un petit faible pour les sacs à main et sa collection est incroyable : Prada, Yves-Saint-Laurent, Christian Dior ou encore Chanel, la belle-fille de Didier Deschamps les a tous... Et pour Noël, la belle-fille de Didier a visiblement agrandi son dressing déjà impressionnant. Au pied du sapin, on peut voir notamment des sacs contenant des cadeaux de chez Hermès. Enfin, elle a reçu de la part de son papi et sa mamie, un magnifique sac Goyard dans lequel elle a mis son petit chien, comme montré en story par la jeune femme.

Des cadeaux très luxueux !

Pour ce Noël en famille, elle a également pu être accompagnée de son amoureux Dylan, qui ne la quitte pas. Celle qui se rendait au Qatar pour soutenir les Bleus avait opté pour une ravissante combi rouge à sequins. "Joyeux Noël à tous, profitez de ces moments précieux avec les gens que vous aimez. Une pensée pour ceux qui sont seuls, ou pour qui cette période est compliquée", a-t-elle commenté sur Instagram, où elle a publié un carrousel de photos de son réveillon.