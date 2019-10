Didier Deschamps : Sa femme Claude craque face à la caméra

Lors de son interview accordée à L'Équipe le 11 octobre 2019, quelques heures avant la diffusion de son documentaire Didier face à Deschamps sur TF1, Nagui avait expliqué que Claude Deschamps, l'épouse du sélectionneur de l'équipe de France de football Didier Deschamps, s'était montrée particulièrement difficile à convaincre. Bien qu'il ait eu sa totale confiance dans la réalisation de ce documentaire inédit, Nagui avait dû insister pour qu'elle se confie, et même après son passage devant la caméra, elle a tenté d'être coupée au montage. Mais c'était bien mal connaître son ami Nagui.

"Je lui ai dit : 'Faisons l'interview et après tu verras ce que cela donne et tu me diras si on te laisse ou pas.' Elle a vu le doc et m'a dit : 'Bon, tu m'enlèves.' J'ai répondu : 'OK, mais il me fait une bonne raison.' Elle pensait ne rien apporter, que c'était consacré à Didier, pas à elle...", a raconté Nagui à L'Équipe. Finalement, l'animateur et producteur de 50 ans a laissé Claude Deschamps dans le documentaire, alors que cette dernière lui avait pourtant de nouveau demandé d'être coupée. "C'est juste de la pudeur. Elle est essentielle dans la vie de Didier et, si vous l'enlevez, ce n'est plus le même film", s'était défendu Nagui.

Rare à la télévision, Claude Deschamps s'est effectivement montrée pudique, mais aussi très sensible. Comme dans la séquence d'accroche du documentaire qui a fait défiler les témoignages. "C'est une histoire simple, mais belle. J'ai trouvé mon âme soeur", a-t-elle déclaré avant de se laisser submerger par l'émotion.

Tout au long du documentaire, celle qui est en couple depuis plus de trente ans avec le sélectionneur des Bleus, a pris sa défense. Notamment lorsqu'il a été question du délicat sujet Karim Benzema. Depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps n'a jamais sélectionné l'attaquant de 31 ans après l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Un choix qui lui a parfois valu d'être accusé de racisme. "Raciste", avait été tagué sur la maison des Deschamps à Concarneau, d'où est originaire son épouse. "Pour moi, le mot raciste c'est inconcevable. On a été élevé dans le partage. Je ne regarde ni les origines ni les religions. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Les gens qui disent ça ne nous connaissent pas", s'est défendue Claude Deschamps dans le documentaire.

Après la diffusion de son film, Nagui s'est félicité d'avoir attiré 1,4 million de téléspectateurs sur TF1.