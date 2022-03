Didier (L'amour est dans le pré) dans une maison insalubre : en détresse, il dévoile ses conditions difficiles

Les temps sont difficiles pour Didier, candidat emblématique de L'amour est dans le pré 2019 (M6). L'Aveyronnais a de sérieux soucis financiers comme il l'a de nouveau confié, au détour d'une interview. Mais il peut compter sur un soutien de taille.

L'éleveur de vaches a besoin d'argent pour rénover la maison de ses parents, aujourd'hui décédés. Un souci financier qui inquiète ses proches et lui-même car l'habitation tombe en ruine et il a bien du mal à trouver des fonds. "Ça va moyennement les finances honnêtement, même avec les aides de l'État", a avoué Didier à nos confrères de La Dépêche.

L'ancien compagnon d'Isabelle vit sans chauffage ni isolation. Les murs sont fissurés et la cave tombe en ruine. Une détresse qui a particulièrement touché Marie-Ange, ancienne prétendante de Jean-François dans L'amour est dans le pré 2021. "Une maison insalubre et indigne d'un homme comme Didier. Il se tue au travail, c'est un homme bien... il ne mérite pas ça. Il ne se plaint jamais. Il ne veut montrer à personne ses problèmes, pourtant aujourd'hui il a besoin d'aide", a-t-elle déploré.

Afin de le soutenir, elle a créé un groupe Facebook puis une cagnotte sur la plateforme "On participe". "Bonjour je suis Didier de L'amour est dans le pré. Je suis agriculteur. Je souhaiterais rénover la maison de mes parents aujourd'hui décédés. J'ai commencé à faire des travaux moi-même, mais ma santé ne me permet pas de continuer. J'ai fait faire des devis, mais trop onéreux pour moi malgré l'aide de l'État pour isoler la maison. Je fais donc appel aux artisans retraités ou pas pour un petit coup de pouce et aussi constituer une petite cagnotte pour m'aider à payer les matériaux et les professionnels. Merci de votre compréhension", peut-on lire en description.

Depuis le 11 février dernier, Didier a récolté 830 euros. Avec ce nouvel appel à l'aide, peut-être réussira-t-il à avoir plus ces prochains jours. C'est tout d'abord Zakia, prétendante de Jean-Daniel lors de L'amour est dans le pré 2021, qui avait alerté sur sa situation en écrivant sur Instagram : "Il est en grande difficulté financière. Il ne peut malheureusement pas subvenir à la réfection de son habitation (huisseries, électricité, peinture...etc.). Je fais appel à la générosité de chacun (particuliers ou d'entreprises) pour l'aider. Une cagnotte va être ouverte. Je vous tiens au courant dès que j'aurai plus de détails. Merci infiniment pour lui."