Didier (L'amour est dans le pré) en grande difficulté : une prétendante lance un appel à l'aide

Les temps sont difficiles pour Didier, candidat emblématique de L'amour est dans le pré 2019 (M6). Mais ce n'est pas l'éleveur de vaches en Occitanie qui a annoncé la mauvaise nouvelle. Une prétendante de l'édition 2021 l'a fait pour lui.

C'est un bien triste message que les abonnés de Zakia, prétendante de Jean-Daniel lors de L'amour est dans le pré 2021, ont découvert le 14 février. La grenobloise a publié une photo de Didier, issue de l'émission de dating présentée par Karine Le Marchand. Et en légende, elle a dévoilé que l'agriculteur avait de gros problèmes financiers. "Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, je me permets de faire ce post afin qu'il y ait une entraide qui s'organise autour de Didier de L'amour est dans le pré de la saison 14. Il est en grande difficulté financière. Il ne peut malheureusement pas subvenir à la réfection de son habitation (huisseries, électricité, peinture...etc.). Je fais appel à la générosité de chacun (particuliers ou d'entreprises) pour l'aider. Une cagnotte va être ouverte. Je vous tiens au courant dès que j'aurai plus de détails. Merci infiniment pour lui", peut-on lire en légende de la publication.