Didier (L'amour est dans le pré) de nouveau en couple : il retrouve le sourire auprès d'une ex-prétendante !

Didier a traversé une période très difficile. Le candidat emblématique de L'amour est dans le pré (2019) s'est retrouvé avec de gros problèmes financiers au début de l'année. En effet, l'éleveur de vaches avait désespérément besoin de fonds pour rénover la maison de ses parents, aujourd'hui décédés, qui tombait en ruine. Et aux dernières nouvelles, il vivait sans chauffage ni isolation, avec des murs fissurés et une cave complètement détruite. Bref, son habituation obtenait alors facilement la qualification d'"insalubre".

Didier s'était alors résolu à lancer une cagnotte pour l'aider à payer la rénovation de sa maison. Et, lors d'une interview pour La Dépêche du Midi, il révèle désormais que cette initiative lui a permis de sortir la tête de l'eau puisqu'il a obtenu près de 3400 euros. "On l'a rapidement fermée car il y a eu des problèmes. Des cagnottes ouvertes par d'autres, etc. Je ne voulais pas de soucis en plus", a expliqué l'Aveyronnais. La somme récoltée a néanmoins suffi à lancer quelques travaux, lesquels devraient se terminer à la fin du mois d'août. Ainsi, "la maison sera complètement remise à neuf pour septembre", nous apprennent nos confrères. "L'aide des gens, la solidarité, ça rebooste. Merci à tous ceux qui m'ont aidé et soutenu", a déclaré Didier avec reconnaissance.

Cette bonne nouvelle, ce n'est pas avec Isabelle qu'il la partage. Et pour cause, après leur coup de coeur l'un pour l'autre dans L'amour est dans le pré et des fiançailles, Didier avait annoncé leur rupture en novembre 2021 dans L'amour vu du pré. Qu'à cela ne tienne, il a retrouvé l'amour ! Toujours auprès de La Dépêche du Midi, il a confié s'épanouir auprès de Marie-Ange, une ex-prétendante du programme romantique de M6, qui a participé en 2021 pour rencontrer l'agriculteur Jean-François.

Marie-Ange s'est d'ailleurs révélée être un soutien de taille pour Didier lors de ses galères. À l'époque, elle avait mis la lumière sur sa situation et l'aidait à créer sa cagnotte. "Une maison insalubre et indigne d'un homme comme Didier. Il se tue au travail, c'est un homme bien... il ne mérite pas ça. Il ne se plaint jamais. Il ne veut montrer à personne ses problèmes, pourtant aujourd'hui il a besoin d'aide", expliquait-elle. Marie-Ange devrait prochainement s'installer dans l'Ouest Aveyron pour se rapprocher de l'agriculteur.