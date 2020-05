Diplo : Le DJ annonce la naissance de son 3e enfant... avec 2 mois de retard !

Et dire qu'il a gardé cette nouvelle pour lui tout ce temps ! Diplo, le célèbre DJ, est papa pour la troisième fois. Il a cependant attendu le jour de la fête des Mères, le 10 mai 2020 en Amérique – le 7 juin prochain pour nous –, pour confirmer son bonheur au grand jour. Alors qu'il rendait hommage à celle qui lui a donné la vie il y a plus de 41 ans, sa maman Barbara Jean, il en a profité pour glorifier deux autres femmes : Kathryn, la mère de ses deux aînés, et Jevon King, qui a donné naissance à son petit dernier. "Merci de m'avoir donné la vie et m'avoir aidé à la créer moi-même. Voici les trois mères les plus fortes du monde, écrit-il sur Instagram. Je suis toujours un travail en cours, mais vous m'avez offert trois parfaits petits garçons. Je vous aime tant."

Quand il était en couple avec Kathryn Lockhart, Diplo a accueilli Lockett – 10 ans – et Lazer – 6 ans. Son petit dernier, fruit de ses amours avec Jevon King, est né il y a plus d'un mois et demi... le 20 mars, très exactement ! C'est en tout cas ce qu'annonçait la beauté du Trinidad à l'époque en dévoilant le prénom du bébé : Pace. "Au milieu de ce chaos, tu as été ma paix, expliquait-elle. Mon fils, en tant que mère, je te promets de t'aimer, de te protéger, de te guider, de t'apprendre, de t'inspirer, de te nourrir et, le plus important, de prier pour toi."