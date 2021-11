Dita Von Teese : Tout juste éliminée de DALS, elle dévoile avoir souffert de la Covid-19

Candidate emblématique de Danse avec les stars sur TF1, la sublime Dita von Teese a été éliminée du programme ce vendredi 12 novembre 2021. Après une absence remarquée la semaine passée, la star américaine a fait son grand retour sur le célèbre parquet. Pourtant, lors d'une récente entrevue accordée au Parisien ce samedi 13 novembre, la belle pin-up 49 ans s'est confiée sur son aventure. Plus particulièrement sur son arrivée difficile dans le programme, rythmée par une exposition à la Covid-19.

Reconnaissante d'avoir été introduite au public français, Dita Von Teese a gardé de bons souvenirs de son passage dans l'émission. Cependant, en ce qui concerne sa préparation physique avant d'intégrer le programme, cette dernière a ensuite confié avoir connu de nombreuses difficultés : "J'ai eu le Covid au début. Les gens ne savent pas que j'ai commencé la compétition avec seulement cinq jours de préparation quand tous les autres ont eu deux semaines."

Une infection au coronavirus qui a marqué Dita Von Teese pendant tout le long de son parcours. "Je suis encore en train de me remettre", avait-elle confié, avant de poursuivre sur ses autres problèmes de santé : "Et ensuite, mon malaise... J'en ai souffert pendant un peu toute la compétition mais la semaine dernière, c'était vraiment sévère." Éliminée par le public aux portes de la demi-finale face à Michou, la jolie brune compte désormais prendre du temps pour se remettre sur pied. "Maintenant, je vais prendre soin de moi et arrêter de forcer pendant un petit moment", a-t-elle également indiqué au quotidien.

Une santé mise à rude épreuve

Pour rappel, le 5 novembre dernier, l'ex compagne de Marilyn Manson n'avait pas pu être présente sur nos écrans. En légende d'un post Instagram, celle qui dansait avec Christophe Licata, expliquait : "Malheureusement, hier soir, je n'ai pas pu participer à Danse avec les stars ici à Paris comme prévu. Ceux qui ont suivi ma carrière savent que j'endure des épisodes de vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB)." Victimes de plusieurs "vertiges", de "nausées" et d'une forte "sensibilité à la lumière", cette dernière avait révélé avoir passé plusieurs jours alitée.