Danse avec les stars 2021 : la soeur de Christophe Licata s'incruste dans la compétition !

C'était le grand huit, lors du prime du 12 novembre 2021, pour Dita Von Teese et Christophe Licata. Ecartée de l'émission la semaine dernière pour des raisons de santé, la célèbre effeuilleuse a retrouvé le parquet de TF1 afin de prouver qu'elle avait bel et bien sa place dans la compétition. Et pour s'assurer une place en demi-finale, elle a eu droit à un petit coup de pouce, pour sa deuxième chorégraphie, de la part d'un membre de la famille de son cher et tendre danseur : sa grande soeur, Céline Licata.

Pour moi, c'était important que tu la rencontres

Ils feront bientôt tous partie de l'équipe de Danse avec les stars ! L'épouse du lumineux sudiste a, cette année, coaché Moussa Niang. Et puisque jamais deux sans trois, c'est Céline qui, à son tour, a rejoint Christophe Licata afin de venir en aide à Dita Von Teese, en galère face à la rapidité du jive. C'est pourquoi elle est apparue par surprise dans les salles de répétitions. "J'ai dansé avec ma soeur de l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans, a alors rappelé le partenaire de Dita. Et avec elle, j'ai fait un concours où j'ai dansé un jive sur J'irai où tu iras. Et on l'a gagné ce concours. Donc pour moi, c'était important que tu la rencontres."

A cet instant précis, je ne peux pas accepter qu'on se perde dans la chorégraphie

A l'époque où il avait sautillé sur les mots de Céline Dion avec sa soeur Céline, sur le plateau de l'émission C'est mon choix, Christophe Licata avait effectivement remporté la victoire. Mais l'histoire ne se répète pas toujours. Cette danse a, au contraire, propulsé le binôme aux face-à-face. "C'était une excellente performance, mais il est vrai qu'à cet instant précis, je ne peux pas accepter des piétinements, ou qu'on se perde dans la chorégraphie, avait admis Chris Marques. Les autres couples ne vous font aucun cadeau. C'est une excellente danse, c'est simplement que le niveau est très très très élevé." Dita Von Teese a finalement été éliminée de la compétition, les téléspectateurs préférant sauver Michou et Aurélie Pons. Elle sera heureusement de retour à Paris, très bientôt, puisqu'elle dansera aux Folies Bergère au mois de février prochain.