Dites adieu à vos cheveux blancs en un instant avec ce spray L'Oréal à prix réduit

Achetez ce spray instantané correcteur racines et cheveux blancs L'Oréal Paris sur Amazon à 8,45 €

Ce soir, c'est le grand soir. Vous fêtez en effet votre anniversaire. Pour la soirée la plus importante de l'année, vous vous devez d'être parfaite. Malheureusement, entre le travail et les préparatifs, vous n'avez pas eu le temps de passer chez le coiffeur. Vos racines font donc grise mine avec leur teinte blanche. Mais pas de panique, vous avez avec vous ce spray instantané correcteur racines et cheveux blancs L'Oréal Paris pour remédier à tout ça. Magique, il cache vos cheveux blancs en seulement 3 secondes, et ce jusqu'au prochain shampoing. Le rendu qu'il offre est des plus naturels. Aucun risque en effet de démarcation. Pensez en revanche à choisir la couleur adaptée à votre chevelure. C'est ici un châtain que nous vous proposons. Pour appliquer le produit, rien de plus simple. Agitez le flacon puis placez-vous à 15 cm de vos racines pour diffuser le produit. Passez ensuite un coup de brosse sur vos cheveux secs puis patientez une minute. Si de la couleur a atterri sur votre visage, aucun problème. Enlevez-la seulement avec une lingette ou un coton démaquillant. À vous les cheveux parfaits en un claquement de doigts !