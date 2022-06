DJ Snake a 36 ans : cette décision radicale prise à l'encontre de sa mère

DJ Snake fête ses 36 ans ce lundi 13 juin 2022. De son vrai nom William Sami Étienne Grigahcine, le dj français connaît depuis plusieurs années un succès fulgurant. Il est devenu l'un des artistes les plus incontournables de la scène internationale. Originaire du Val-d'Oise, il est l'artiste français le plus écouté au monde, avec trois de ses titres qui dépassent le milliard d'écoutes sur les plateformes en ligne. Depuis 2011, il accompagne des stars comme Selena Gomez ou Lady Gaga. Côté vie sentimentale, on ignore beaucoup de DJ Snake. De sa vie privée, il accepte parfois de livrer quelques rares confidences sur sa mère, l'un de ses piliers. Afin de la protéger, il a d'ailleurs pris une décision radicale.

"Ma mère nous a toujours accompagnés. Il n'y avait pas la place pour l'illicite et j'avais trop peur qu'elle me gronde", a-t-il livré au Figaro. Invité dans Quotidien (TMC), en février 2020, DJ Snake confie avoir bloqué cette dernière sur Instagram. Mais pourquoi ? "Je l'ai bloqué sur Instagram parce que le problème c'est que dès qu'il y a des gens qui m'insultent, elle y va ! Elle lit les commentaires et elle me défend !", a-t-il fait savoir face à Yann Barthès. "La pauvre, elle se fait du mal !", a-t-il ajouté. Élevé seul par sa mère dans un HLM d'Ermont, il reconnaît un lien très fort avec celle-ci. Et lorsque le compositeur de Taki Taki est trop dissipé, c'est elle qui lui remet les pieds sur terre.

Sa famille est très importante pour lui. L'artiste, toujours sur le plateau de Quotidien, a déclaré que c'est son entourage qui l'avait empêcher de "vriller". "C'est aussi ma famille en général, mes amis. J'ai eu la chance de percer un peu tard parce que quelqu'un qui perce à 20 ans avec tout le succès... Il y a l'amour et la haine et je pense que personne peut encaisser tout ça. Si t'es pas solide et que t'as pas des gens autour de toi qui te ramènent à la vie réelle, je pense que tu t'envoles et tu t'éclates au prochain single qui marche pas", a-t-il livré très justement.