Dolly Parton, 75 ans : pour son mari, elle ressort son costume Playboy... 43 ans après !

Dolly Parton a pris de l'âge, certes, mais elle n'a rien perdu de son charme ! A 75 ans, celle que l'on appelle la Reine de la musique country, est mariée au discret businessman Carl Thomas Dean depuis 55 ans. Et elle sait comment entretenir la flamme au sein de son couple ! A l'occasion de l'anniversaire de son conjoint, qui a soufflé ses 79 bougies le 20 juillet 2021, l'artiste a souhaité lui en mettre plein la vue avec une tenue très osée... déjà connue du public !

En effet, sur Instagram, l'interprète de Jolene, qui a également écrit et composé plusieurs tubes comme I Will Always Love You repris par Whitney Houston, a partagé une vidéo dans laquelle elle arbore un look sexy bunny, la mascotte du magazine de Hugh Hefner. Oreilles de lapin sur la tête, bustier noir au décolleté plongeant et noeud papillon, Dolly Parton explique qu'elle a revêtu la tenue qu'elle portait en 1978 en Une du magazine Playboy. Elle avait alors 32 ans.