Dominique Desseigne en deuil : le PDG du groupe Barrière a perdu sa mère

La triste nouvelle de la semaine concerne Dominique Desseigne. Le PDG du Groupe Barrière a perdu sa mère. Anne-Marie Desseigne avait 100 ans.

La famille endeuillée a annoncé la triste nouvelle dans le carnet du jour du Figaro. Anne-Marie Desseigne (née Anne-Marie Bidon) est morte le 20 novembre 2020, dans sa 100e année. Son fils Dominique Desseigne, les enfants de ce dernier, Alexandre et Joy, le conjoint de Joy, Alex, ainsi que les aides de la défunte, sont nommés dans ce faire part funèbre publié par Le Figaro.

La cause de la mort n'est pas précisée. Le quotidien conclut qu'une cérémonie religieuse aura lieu ce mercredi 25 novembre 2020 dans l'intimité familiale.

Dominique Barrière n'est pas étranger à la douleur du deuil. Il l'a connu dans le passé, en 2001, année de la disparition de son épouse. Diane Barrière-Desseigne, la fille adoptive de Lucien Barrière et son héritière à la tête du groupe hôtelier, fut victime d'un grave accident d'avion, entre Saint-Tropez et La Baule, en 1995. La jeune femme de 38 ans en est ressortie tétraplégique, et c'est six ans plus tard qu'elle s'est éteinte à l'âge à 44 ans.

"J'ai vu mon épouse souffrir comme personne, les paupières cousues car elles s'étaient rétractées à cause du feu, et lorsque j'ai pu voir ses yeux, j'ai vu un regard perçant et intelligent. On ne peut pas oublier ces moments-là, a expliqué Dominique Desseigne sur cette période douloureuse à Gala. Elle a fait preuve d'un courage extraordinaire. Sa devise, c'était : 'Mourir, oui, renoncer jamais.' Elle s'est accrochée jusqu'au bout, ça m'a terriblement marqué. (...) Ce qu'elle a vécu, c'est le martyre. Être tétraplégique en trachéotomie pendant six ans, avec des brûlures partout sur le visage, les mains mutilées. C'est une détresse difficilement imaginable."

Il avait ajouté : "J'ai dû annoncer à mes enfants six fois que leur maman allait mourir : il n'y a rien de pire pour un homme... Mes enfants ont surmontés leurs troubles. Ils sont modestes, sains et équilibrés. Elle est là la victoire." L'homme d'affaires a retrouvé l'amour auprès de la danseuse Alexandra Cardinale.