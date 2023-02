Dominique Desseigne et son fils : Guerre d'héritage autour du groupe Barrière, un soutien de taille intervient

Plus de 20 ans après la disparition de Diane Barrière, son mari Dominique Desseigne, 78 ans, son fils Alexandre, 35 ans, et sa fille Joy, 32 ans, se déchirent autour d'un héritage conséquent. Une guerre familiale autour de l'empire qu'est devenu le groupe Barrière, qui en 1912 n'était alors qu'une petite entreprise familiale fondée par un paysan ardéchois, rappelle Le Point, dans un article daté du 16 février. Un groupe qui compte aujourd'hui 33 casinos, dont un cercle de jeux, et 18 hôtels de luxe, parmi lesquels les mythiques Le Normandy (Deauville), L'Hermitage (La Baule) ou encore Le Majestic (Cannes). Depuis le décès de Diane, à 44 ans, c'est Dominique Desseigne qui occupe le poste de PDG. Mais derrière lui, son fils Alexandre est de plus en plus impatient. On apprend que le groupe Barrière s'apprête à finalement changer de gouvernance : la succession de Dominique Desseigne à la présidence par son fils est en cours.

Mais comme dans toutes les successions, les rapports ont été conflictuels. L'homme d'affaires et milliardaire français n'était pas encore prêt à confier l'empire et l'impatience de son aîné créait alors un terrain hasardeux ponctué de discordes. Marc Ladreit de Lacharrière, dirigeant de Fimalac, actionnaire à hauteur de 40 % au sein du groupe Barrière, a souhaité céder ses parts aux enfants et atténuer les conflits familiaux avec le soutien de l'ancien président, Nicolas Sarkozy : "J'ai pensé que j'avais un rôle intéressant à jouer au-delà de la relation d'affaires, celui de grand frère. Avec Nicolas Sarkozy, nous nous sommes mis en tête de réconcilier cette famille et de lui permettre de retrouver l'indépendance qui prévalait à l'époque de Diane."

J'ai la chance d'avoir mon fils à mes côtés

Dans une interview accordée à Gala en mai 2019, Dominique Desseigne évoquait l'ambition du groupe Barrière qui venait de faire le pari réussi se lancer dans l'organisation d'événements e-sport dans les casinos, notamment à Lille et Enghien avec Webedia, dont Marc Ladreit de Lacharrière est le PDG. "J'ai la chance d'avoir mon fils à mes côtés depuis plus de cinq ans. Ses responsabilités augmentent d'année en année et c'est un vrai bonheur de travailler avec ses enfants", confiait-il au sujet de ses enfants.