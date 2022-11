Donald Trump coincé entre son ex et Melania au mariage de sa fille Tiffany, splendide dans sa robe Elie Saab

Le samedi 12 novembre 2022, Donald Trump a remonté l'allée sous les yeux des invités, de son épouse Melania Trump... mais aussi sous le regard attentif de son ex-femme Marla Maples. Et pour cause, leur fille Tiffany, 29 ans, s'est mariée avec son fiancé Michael Boulos sur le site historique Mar-a-Lago, à Palm Beach, lors d'une cérémonie somptueuse. Vêtue d'une robe Elie Saab truffée de perles, la jeune femme a dit "oui" à son cher et tendre devant une audience attendrie, réunie autour d'un autel recouvert de fleurs bleues, roses et blanches. Un vrai conte de fée qui aurait pu tourner au cauchemar pour bien des raisons.

Donald Trump a retrouvé, en cette occasion, son ancienne compagne Marla Maples. Lors du dîner de répétition, d'abord, le vendredi 11, puis le jour J. S'ils apparaissent très souriants, l'un à côté de l'autre, sur les photos de mariage, on ne peut pas dire qu'ils étaient restés en excellents termes. Leur relation avait débuté alors que l'homme politique était toujours uni à Ivana Trump. Il avait finalement jeté son dévolu sur Marla et l'avait épousée en décembre 1993, deux mois après la naissance de leur fille Tiffany. En 1997, hélas, les choses se sont envenimées et deux ans plus tard, l'actrice est parvenue à partir loin de Donald avec 2 millions de dollars en poche.