Donald Trump : Sa fille Tiffany se fiance à la Maison Blanche avant le départ définitif

Ce mercredi 20 janvier 2021, Joe Biden et Kamala Harris seront investis président et vice-présidente des États-Unis. Les Trump quittent donc la Maison-Blanche, et Tiffany y a vécu un dernier grand moment. La fille de Donald Trump a accepté la demande en mariage de son compagnon, Michael Boulos.

C'est sur Instagram que les amoureux ont annoncé l'heureuse nouvelle. Mardi 19 janvier 2021, Tiffany Trump et Michael Boulos ont officialisé leurs fiançailles en publiant sur Instagram la même photo, prise à la Maison-Blanche, à Washington. Tiffany écrit en légende : "Célébrer ces nombreux événements marquants et historiques et créer des souvenirs ici à la Maison-Blanche fut un honneur, aucun n'est plus spécial que mes fiançailles à mon super fiancé Michael ! Je me sens bénie et j'ai hâte de passer à l'étape suivante !"

Michael Boulos écrit sur la sienne : "Je me suis fiancé à l'amour de ma vie ! J'ai hâte que nous passions à notre prochaine étape ensemble". Les amoureux ont reçu des milliers de commentaires de félicitations des internautes, dont la grande (demi-)soeur de Tiffany, la conseillère de l'ancien président, Ivanka Trump.