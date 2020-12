Donald Trump et Melania : Dernier portrait de Noël symbolique... en tenues assorties !

Après William et Kate Middleton, ou encore la famille royale d'Espagne, c'est au tour deDonald et Melania Trump de dévoiler leur carte de voeux. Leur traditionnel cliché de Noël a été dévoilé le 19 décembre 2020 sur Instagram. Assortis, le président des Etats-Unis et sa First Lady ont tous deux pris la pose en smoking, sur le pallier de la Maison Blanche... prêts au départ ?

Tout sourire, la main dans la poche, Melania Trump a misé sur un look masculin-féminin en portant un ensemble Dior et des escarpins noirs vernis. De son côté, Donald a opté pour un noeud papillon noir ainsi qu'une ceinture en soie, accessoires traditionnels du smoking. "Joyeux Noël de la part du président Donald J. Trump et de la première dame Melania Trump", les abonnés du compte Instagram de la First Lady, surnommée FLOTUS, ont-ils pu lire ce week-end. Il s'agit de la dernière carte de voeux pour le couple Trump, qui va laisser sa place au démocrate Joe Biden le 20 janvier prochain, lors de la passation de pouvoir entre le président sortant et le président élu en novembre dernier.