Donald Trump : Son fils Donald Jr s'est fiancé, sa chérie Kimberly dévoile sa bague

Bientôt un an que les Trump ont retrouvé leurs statuts de citoyens normaux, dépourvus de leurs privilèges présidentielles. Donald Trump et les siens se font bien plus discrets mais se renforcent avec l'arrivée d'un nouveau membre au sein du clan. Donald Trump Jr, le fils de l'ancien président, s'est secrètement fiancé.

L'heureuse nouvelle vient de Kimberly Guilfoyle, la fiancée de Donald Trump Jr et future belle-fille de Donald Trump. Le week-end dernier, la jeune femme a posté plusieurs photos de sa soirée du Nouvel An, coïncidant avec l'anniversaire de Donald Jr, le 31 décembre. "Don, tu es fort, intelligent, courageux, drôle et tu es l'amour de ma vie. J'ai hâte que nous passions le restant de nos vies ensemble. Je t'aime", écrit Kimberly en légende d'un diaporama de son réveillon, couplé à la soirée des 44 ans de son compagnon, deux événements célébrés à Mar-a-Lago, en Floride.

Sur ces images, Kimberly Guilfoyle portant une ravissante robe noire scintillante et une discrète bague à l'annulaire gauche.