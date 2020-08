Donald Trump : Son frère "gravement malade", il se rend à son chevet

S'il ne semble pas avoir de compassion pour ses concitoyens, le président américain Donald Trump a visiblement un coeur mais celui-ci est réservé aux seuls membres de son entourage proche. Ainsi, il s'est rendu au chevet de son frère Robert, vendredi 14 août 2020. L'homme de 72 ans est hospitalisé dans un état grave.

Comme le rapporte la presse américaine, le milliardaire et décrié président Donald Trump a donc rendu une visite à son frère cadet, à l'hôpital Presbytarian de Manhattan. Une visite sous haute protection policière. L'élu de 74 ans, masque de protection contre le coronavirus sur le visage, est resté au chevet de son frère pendant environ 45 minutes rapporte l'AFP. "Il vit un moment difficile", a sobrement déclaré le président, candidat à sa réélection, en sortant de l'établissement. On en saura pas plus sur le mal qui ronge Robert. Donald Trump a ensuite pris la direction de son club de golf de Bedminster, dans l'Etat voisin du New Jersey.

Né en 1948, Robert Trump est gravement malade, selon des informations de presse qui ne rentrent pas dans les détails. Le frère cadet du président a occupé de hautes responsabilités dans l'empire immobilier familial, la Trump Organization. Farouche défenseur de son frère aîné, Robert Trump a récemment tenté, sans succès, d'empêcher la parution d'un livre de la nièce du président sur le clan Trump. L'ouvrage présente Donald Trump comme un menteur pathologique et un personnage narcissique. Pas de quoi faire trembler l'homme orange qui continue de rester populaire auprès de son électorat.

Donald Trump ne pourra donc sans doute pas compter sur l'aide et le soutien de son frère dans les mois à venir alors qu'il va battre le pavé pour tenter de décrocher un deuxième mandat. Face à lui : le démocrate Joe Biden. L'ancien vice président, sous Barack Obama, vient d'annoncer que sa colistière est sa rivale déchue à la primaire, Kamala Harris.