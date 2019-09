Donald Trump : L'improbable raison de son teint orange enfin dévoilée

Après toutes les élucubrations possibles et imaginables sur le teint orange de Donald Trump, le monde entier va enfin pouvoir connaître le secret de ce mystère. Alors, pourquoi le visage du président américain a-t-il cette teinte si spéciale ?

C'est le 12 septembre 2019 au cours d'une conférence à Baltimore que le président a enfin mis un terme au suspense. Selon lui, c'est la faute aux... ampoules basse consommation ! Il déclare : "Nous devons utiliser un certain type d'ampoules. Et croyez-moi, la lumière qu'elles produisent n'est pas bonne. J'ai toujours l'air orange." Avant de rajouter à l'assistance : "Et vous aussi !" Fou rire général dans l'assemblée. Farouchement opposé à l'utilisation de ces ampoules, il annonce même qu'elles produisent : "la pire lumière du monde". Rien que ça !

Le teint orange de Donald Trump serait une simple question d'éclairage. Selon CNN, le mari de Melania Trump a indiqué qu'en plus, elles étaient : "beaucoup plus chères que cette bonne vieille ampoule à incandescence qui fonctionnait très bien".

En réalité, cette petite ritournelle de Donald Trump fait référence à son agacement envers les normes environnementales en vigueur aux États-Unis. En effet, les ampoules traditionnelles sont peu à peu retirées de la vente depuis 2007 et devraient disparaître complètement d'ici 2020. Définitivement contre l'accord de Paris, il a d'ailleurs déclaré que cet accord "ne fera rien pour améliorer notre environnement" avant de confirmer le retrait de son pays de cet accord.