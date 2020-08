Donald Trump : Évacué de la Maison-Blanche après des coups de feu

Les chiffres du coronavirus, les manifestations contre le racisme et les violences policières... La tension aux États-Unis est à son comble ! Donald Trump la ressent également. Le président américain a été évacué en pleine conférence de presse après des coups de feu devant la Maison-Blanche.

L'incident s'est produit lundi 10 août 2020, à Washington. Donald Trump a tenu une conférence de presse qu'il a quitté calmement, escorté par sa garde rapprochée. Le président des États-Unis est revenu auprès des journalistes présents au bout de quelques minutes. Ces derniers lui ont demandé ce qu'il s'était passé. Donald Trump leur a répondu que la police avait tiré sur une personne armée, à l'extérieur de la Maison-Blanche.

Les services secrets américains ont donné un peu plus de détails. Sur Twitter, ils indiquent qu'un de leurs agents a effectivement tiré sur un homme de 51 ans, le blessant à la poitrine. "Le suspect a approché l'officier et lui a dit qu'il avait une arme. Le suspect s'est ensuite retourné, a couru avec agressivité vers l'officier et a sorti un objet de ses vêtements. Il s'est ensuite accroupi et a pris une position de tireur sur le point de tirer un coup de feu. L'agent des services secrets a utilisé son arme à feu et touché l'individu au torse", précisent les services secrets américains.

Le blessé a été emmené à l'hôpital.