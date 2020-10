Dorian (Koh-Lanta 2020) très sollicité : comment sa compagne vit sa notoriété

Dorian est l'un des atouts forts de son équipe dans Koh-Lanta 2020 (ou Koh-Lanta, Les 4 Terres, sur TF1). Physiquement, le membre de l'équipe jaune se surpasse à chaque épreuve et a déjà fait gagner l'immunité à ses coéquipiers. De quoi rendre fière sa compagne Marion. Mais comment vit-elle sa soudaine notoriété ? L'aventurier a répondu à cette question.

Depuis qu'il s'est fait connaître dans Koh-Lanta 2020, Dorian est davantage sollicité. Et ce n'est pas pour déplaire au contrôleur de la SNCF de 30 ans. Sa petite amie aussi est très heureuse de son succès. "Elle est plutôt fière de moi et elle est vraiment géniale, car elle me dit souvent : 'On sait que cette notoriété est éphémère, donc vas-y, profite de tout.' Il faut avouer qu'en ce moment, je ne suis pas très présent et disponible, car j'ai pas mal de sollicitations et elle ne peut pas être à mes côtés, car elle travaille beaucoup. J'ai vraiment de la chance de l'avoir, car elle me comprend", a-t-il expliqué à Télé Loisirs. Une chance effectivement, car on le sait, la notoriété peut parfois fragiliser certaines relations. Fort heureusement, le jeune homme et sa belle ne semblent pas concernés. Ils s'aiment depuis plus de trois ans et ce n'est semble-t-il pas près de changer.

Pour l'heure, Dorian n'a pas encore prévu de se fiancer avec Marion. Lors de l'épisode du 2 octobre, un peu avant l'épreuve de confort, Denis Brogniart lui a demandé si sa chère et tendre et lui étaient fiancés. Le beau blond avait donc expliqué que ce n'était pas le cas. Depuis, cela n'a pas changé : "Pour l'instant, on est pas encore fiancés et les aventuriers me taquinent souvent avec ça, car j'en parlais tout le temps sur l'île. On est très très bien ensemble, on a des projets, mais on y va étape par étape."