Dorothée mariée à un fan : tout sur leur union secrète !

Ancienne animatrice emblématique des émissions Récré A2 et Club Dorothée, Dorothée (de son vrai nom Frédérique Hoschedé) a désormais trouvé l'amour et coule des jours heureux en Normandie. Le magazine Public, dans son édition du vendredi 5 février 2021, avait récemment dévoilé comment la chanteuse de 68 ans avait rencontré l'homme de sa vie. "L'heureux élu s'appelle Vincent, il a 50 ans, et il se serait uni officiellement avec Dorothée il y a sept ans, dans le plus grand secret (...) Celui a qui a trouvé le chemin de son coeur est un ancien fan dont l'enfance a été rythmée par les émissions de Dorothée", révélaient ainsi nos confrères.

Très admiratif de la carrière de la jolie blonde, son mystérieux prince charmant serait devenu son assistant après avoir fait sa connaissance dans les années 2000. De cette collaboration professionnelle nait rapidement une belle histoire d'amour. "Entre eux, des liens forts se tissent. L'animatrice accepte d'être la marraine de la comédie musicale pour enfants Au royaume des bonbons dont Vincent est l'un des metteurs en scène et des comédiens, et qui se joue à l'Olympia entre 2006 et 2007. Elle sera même à ses côtés pour saluer le public lors de la dernière", précise le magazine qui ajoute que seuls les amis très proches de la star ont eu la chance de rencontrer l'homme de sa vie.

Jacky, l'un de ses meilleurs amis, avait également confirmé l'union de Dorothée dans l'émission Un éclair de Guény. Selon lui, l'ancienne animatrice voyagerait beaucoup avec son époux. Si elle a longtemps mis sa vie amoureuse entre parenthèses (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle n'est pas devenue maman), Dorothée semble désormais concilier vie privée et vie professionnelle à la perfection. D'ailleurs, l'animatrice pourrait rapidement revenir sur le petit écran selon le producteur Jean-Luc Azoulay... "Je marche au coup de coeur..." avait indiqué Dorothée à Télé 7 Jours. Qui sait, peut-être découvrira-t-on bientôt l'actrice et son chéri dans une future série télévisée ?