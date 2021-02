Dorothée mariée en secret : l'identité de son mari révélée, un fan !

Après sa mise à l'écart de TF1, Dorothée a traversé une période professionnelle de hauts et des bas mais, intimement, elle est en revanche très épanouie. Il faut dire qu'elle a trouvé chaussure à son pied. L'ancienne star des enfants s'est mariée avec... un fan !

C'est le magazine Public, dans son édition du vendredi 5 février 2021, qui relate l'heureuse nouvelle. Dorothée, aujourd'hui âgée de 67 ans, a donc la bague au doigt. "Selon nos informations l'ex-animatrice préférée des bambins est bel et bien mariée. L'heureux élu s'appelle Vincent, il a 50 ans, et il se serait uni officiellement avec Dorothée il y a sept ans, dans le plus grand secret", écrivent nos confrères. Plus qu'un fan, l'époux de la star était devenu son assistant après avoir croisé sa route dans les années 2000. Mais il était surtout fan depuis de longues années ! "Celui a qui a trouvé le chemin de son coeur est un ancien fan dont l'enfance a été rythmée par les émissions de Dorothée", précise Public.

Entre Dorothée (de son vrai nom Frédérique Hoschedé) et Vincent l'histoire professionnelle se transformera au fil du temps histoire de coeur. "Entre eux, des liens forts se tissent. L'animatrice accepte d'être la marraine de la comédie musicale pour enfants Au royaume des bonbons dont Vincent est l'un des metteurs en scène et des comédiens, et qui se joue à l'Olympia entre 2006 et 2007. Elle sera même à ses côtés pour saluer le public lors de la dernière", lit-on.

Ces révélations interviennent peu après celles formulées par Jacky, ex-acolyte de Dorothée, qui avait déclaré le 28 janvier dans l'émission Un éclair de Guény : "Dorothée, elle est bien dans sa vie (...) elle s'est mariée." La star réside au calme en Normandie et, toujours selon son ami, ces dernières années elle aurait beaucoup profité de son temps libre notamment pour voyager. On se demande bien où a eu lieu sa lune de miel...

Dorothée avait fait le choix, du temps où elle était au sommet de sa gloire, de mettre sa vie intime de côté au profit de sa carrière. Ce qui expliquait notamment pourquoi elle n'a pas eu d'enfant. "Je ne pouvais pas avoir les deux. Et ce qui ne s'est pas fait, ne s'est pas fait, je l'ac­cepte (...) C'était la carrière ou la vie de famille. J'ai privilégié la première", expliquait-elle à Gala en 2015.